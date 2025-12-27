Forlì, l’Hermitage pronto a ripartire: nel 2026 la Coppa Romagna di auto d’epoca dedicata a Pellegrino Artusi

Dopo aver festeggiato nel 2025 il trentennale della costituzione, l’Hermitage Veteran Engine Club di Forlì, l’associazione di appassionati di auto e moto d’epoca, legato all’ASI (Automotoclub Storico Italiano), si prepara al nuovo anno con un significativo calendario di eventi. In particolare raduni e manifestazioni per conservare e valorizzare i veicoli storici che rappresentano un autentico patrimonio storico e culturale da preservare e tramandare di generazione in generazione grazie ad un folto numero di appassionati e di collezionisti presenti in tutto il mondo.

Di recente l’Hermitage Veteran Engine Club, che conta 800 iscritti fra appassionati del forlivese e della Romagna, ha rinnovato il consiglio direttivo con la rielezione nella carica di presidente di Aldino Benedetti e di Vanni Fiumana come vice, mentre Filippo Venturini e Simona Romagnoli, saranno rispettivamente il tesoriere e la segreteria del sodalizio. Completano l’organismo i consiglieri Davide Petretti, Paolo Talamonti e Vittorio Valbonesi.

L’associazione si distingue anche per le attività di carattere sociale come l’organizzazione della Befana per una realtà sociale del territorio. Lo scorso 6 gennaio 2025 una carovana di auto storiche ha fatto visita al “Villaggio della gioia” a Villafranca di Forlì per portare serenità, sorrisi e buonumore, consegnando doni ai bambini ospitati dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Il 21 giugno 2025, in occasione dei festeggiamenti per il trentesimo della fondazione, sono stati donati 3.000 euro alla Cooperativa sociale forlivese Paolo Babini, sezione diversamente abili adulti, che per l’occasione ha realizzato gadget, in particolare un portachiavi di cuoio a forma di auto d’epoca, per i soci. Inoltre il club ha donato giochi e strumenti musicali, per un valore di 1.500 euro, all’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di via Colombo (Forlì).

L’Hermitage Veteran Engine Club si prepara a organizzare la XXI edizione della Coppa Romagna che si svolgerà il 26 e 27 settembre prossimi. Si tratta di uno dei raduni di auto d’epoca più importanti del territorio regionale che sarà dedicato a Pellegrino Artusi, mentre quello che si è svolto nel 2025 aveva ricordato Ercole Baldini (1933-2022), il grande campione ciclistico forlivese che ha vinto i Giochi Olimpici (Melbourne 1956), un mondiale su strada (Reims 1958) e Giro d’Italia (1958) ed è stato il compagno di Fausto Coppi (1919-1960) nel Trofeo Baracchi del 1957, l’ultimo grande successo del Campionissimo.

Dopo che l’Unesco ha dichiarato la Cucina Italiana patrimonio culturale immateriale dell’umanità, appare particolarmente significativo dedicare il prossimo raduno alla figura del forlimpopolese Pellegrino Artusi (1820-1911), lo scrittore, gastronomo e critico letterario italiano conosciuto principalmente per il volume “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, ritenuto uno dei libri di ricette più popolari di sempre. Sarà un modo per valorizzare i luoghi che saranno attraversati dai partecipanti anche dal punto di vista enogastronomico.