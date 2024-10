Forlì l’ex vicesindaco Mezzacapo contro il progetto sui servizi ai senzatetto in centro

La decisione dell’amministrazione comunale di destinare a servizi per persone senza fissa dimora gli immobili Acer di via Marsala, 7, e corso Garibaldi, 319, illustrata in commissione consiliare dal dirigente comunale Pier Luigi Rosetti e dall’assessora alle politiche sociali Angelica Sansavini, ha colto di sorpresa anche parte della maggioranza. Basta raccogliere l’affondo di Daniele Mezzacapo, ex sindaco della rima giunta Zattini, consigliere comunale e candidato alle Regionali con la Lega. «E’ un errore colossale. In questo modo si rischia di vanificare il lavoro dei 5 anni appena trascorsi. Come Lega siamo pronti a sostenere tutti i residenti che hanno già manifestato preoccupazione con apposita raccolta firme e se necessario anche con manifestazioni di protesta».