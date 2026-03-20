Forlì, l‘ex sindaco Drei nuovo presidente della Libertas Atletica

La ASD Libertas Atletica Forlì in una nota “annuncia con entusiasmo l’elezione di Davide Drei alla guida della società per il prossimo quadriennio. L’assemblea dei soci ha ratificato la nomina, segnando l’inizio di una nuova fase per uno dei sodalizi sportivi più rilevanti del territorio”.

Davide Drei, già sindaco di Forlì e velocista in gioventù, succede a Sara Samorì, a cui va “il ringraziamento di tutto il consiglio direttivo per l’impegno e i traguardi raggiunti negli ultimi anni”.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e orgoglio - ha detto Drei - la Libertas Atletica Forlì non è solo una fucina di talenti sportivi, ma un presidio educativo fondamentale per la nostra comunità. Il mio lavoro sarà orientato principalmente a consolidare l’eccellenza tecnica dei nostri atleti e potenziare le strutture e le sinergie con il territorio, mettendo sempre al centro i valori della lealtà, dell’inclusione sociale, della condivisione e della crescita personale”.