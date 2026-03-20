Forlì, l‘ex sindaco Drei nuovo presidente della Libertas Atletica

Forlì
/  Atletica
  • 20 marzo 2026
Il nuovo presidente Davide Drei e il vicepresidente Giuliana Amici
Il nuovo presidente Davide Drei e il vicepresidente Giuliana Amici

La ASD Libertas Atletica Forlì in una nota “annuncia con entusiasmo l’elezione di Davide Drei alla guida della società per il prossimo quadriennio. L’assemblea dei soci ha ratificato la nomina, segnando l’inizio di una nuova fase per uno dei sodalizi sportivi più rilevanti del territorio”.

Davide Drei, già sindaco di Forlì e velocista in gioventù, succede a Sara Samorì, a cui va “il ringraziamento di tutto il consiglio direttivo per l’impegno e i traguardi raggiunti negli ultimi anni”.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e orgoglio - ha detto Drei - la Libertas Atletica Forlì non è solo una fucina di talenti sportivi, ma un presidio educativo fondamentale per la nostra comunità. Il mio lavoro sarà orientato principalmente a consolidare l’eccellenza tecnica dei nostri atleti e potenziare le strutture e le sinergie con il territorio, mettendo sempre al centro i valori della lealtà, dell’inclusione sociale, della condivisione e della crescita personale”.

Il programma

Tra le priorità del nuovo mandato figurano: il potenziamento del settore giovanile, nuove partnership con le realtà locali e nazionali, il miglioramento continuo dell’attività agonistica, con uno sguardo alle prossime sfide nei campionati regionali e nazionali.

Tra i punti programmatici del nuovo mandato, Drei ha posto l’accento su un’emergenza non più rimandabile, ovvero la ristrutturazione della pista di atletica: “La situazione dell’impianto presenta forti criticità - sottolinea Drei - le attuali condizioni della pista, segnata da gravi carenze strutturali, non sono più compatibili con un’attività sportiva di alto livello e mettono a rischio la sicurezza quotidiana degli atleti e dei praticanti. Sarà mio impegno prioritario avviare un dialogo costruttivo con l’Amministrazione Comunale e gli altri enti preposti per sbloccare i lavori di rifacimento necessari a ridare a Forlì una ‘casa dell’atletica’ funzionale e moderna, all’altezza della storia prestigiosa ormai centenaria dell’atletica leggera forlivese”.

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