Forlì, l’ex pilota Andrea Dovizioso ricoverato dopo una caduta in moto in una pista da cross in Toscana

Andrea Dovizioso è rimasto vittima nella mattinata di martedì 9 aprile 2024 di un incidente in una pista da cross privata in località Il Tasso, a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali, il 38enne pilota forlivese, si stava allenando quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dalla moto riportando un trauma cranico. Soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze, l’ex campione del mondo classe 125 non è in pericolo di vita.

In serata, ha tranquillizzato i suoi tifosi e amici con questo messaggio ironico: «Questa volta l’ho data bene (la botta con perdita di conoscenza, ndr). La mia collezione di fratture diventa sempre più consistente, ma la cosa importante è che la tac sia negativa. Domani farò altri accertamenti e vi terrò aggiornati. Grazie a @yuritrainer (Yuri Naldini) che è sempre al mio fianco, a tutti quelli che mi hanno soccorso e al personale medico dell’ospedale. Grazie anche a tutti quelli che mi hanno già scritto. Vi leggo. Chi indovina cosa mi sono rotto!?». L’impressione è che oltre la spalla destra siano fratturati anche polso e mano sinistri.