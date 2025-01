Forlì, l’ex casello idraulico di Villafranca ospiterà l’archivio del Genio civile

L’ex casello idraulico di via Zampighi a Villafranca nei prossimi mesi ospiterà l’archivio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Forlì-Cesena. Sono, infatti, in corso i lavori di ristrutturazione dell’immobile nel quale verrà realizzato l’archivio che ospiterà una mole significativa di documenti cartacei, fra autorizzazioni, pratiche sismiche e altro materiale dell’ex Genio civile e dell’attuale Agenzia regionale, che ora sono conservati nei locali di via delle Torri e corso Mazzini a Forlì. Il piano superiore sarà invece adibito ad uffici. Un intervento di manutenzione straordinaria, finanziato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con circa 180mila euro il cui termine è previsto per la fine di febbraio. Non è il primo cantiere che interessa l’edificio. I lavori, infatti, fanno seguito a un primo intervento di circa 140mila euro che si è concluso nel 2023. Il trasferimento dell’archivio non è previsto, tuttavia, nei primi mesi di quest’anno. Bisognerà, infatti, attendere il completamento dei lavori agli impianti che saranno appaltati con un finanziamento successivo.