Forlì. L’ex ad di Unieuro Giancarlo Nicosanti è il nuovo direttore generale di Guardigli Mosaico Assicura

Nuovi innesti per Guardigli Mosaico Assicura Srl, la più grande agenzia di Italiana Assicurazioni sul territorio nazionale. La società, infatti, ha annunciato l’ingresso di Giancarlo Nicosanti Monterastelli nel ruolo di direttore generale. Fondata dai fratelli Cristina e Antonio Guardigli, la realtà forlivese rappresenta oggi un’eccellenza assoluta nel settore. Principale agenzia di Italiana Assicurazioni (compagnia del Gruppo Reale fondata nel 1889), la società assiste oltre 8.000 clienti tra privati, professionisti e grandi gruppi industriali e conta un team di 34 professionisti tra il quartier generale di Forlì e le sedi di Ravenna, Forlimpopoli, Alfonsine e Cervia. «Sentiamo una grande responsabilità verso i nostri assicurati, che sono principalmente imprese - dicono i fratelli Guardigli -. L’obiettivo, facendo fede ai valori visionari di Reale Mutua, è quello di crescere ancora sul territorio. Solo nell’ultimo periodo abbiamo assunto altri 5 dipendenti e negli ultimi cinque anni abbiamo ampliato l’offerta aprendo la banca del gruppo, a cui ha risposto il 5% della nostra clientela». La nomina del nuovo direttore generale, quindi,si inserisce in questo quadro di sviluppo. Giancarlo Nicosanti Monterastelli è un volto noto a Forlì e non solo. La sua è una carriera quarantennale legata a doppio filo alla storia di Unieuro, realtà in cui ha operato per ben 43 anni, di cui circa venti nel ruolo di amministratore delegato. Sotto la sua guida, la storica azienda forlivese si è trasformata in un colosso e leader del settore retail su scala nazionale. Le sue riconosciute competenze nella gestione di processi di crescita complessi e in operazioni di fusione e acquisizione saranno ora determinanti per valutare e concretizzare nuove opportunità di espansione per l’agenzia. «Ho accettato con grande rispetto nei confronti di quello che è stato fatto fino ad ora - afferma il nuovo direttore generale -, spero di riuscire a portare qui la mia esperienza professionale e umana con l’ambizione di far crescere l’agenzia. Il mio rapporto con Unieuro è terminato ormai un anno e mezzo fa e questo nuovo incarico, seppur differente rispetto al precedente, non mi spaventa perchè qui ho trovato delle persone e non delle “istituzioni”». L’arrivo della nuova direzione generale segna l’avvio di una fase orientata a consolidare un modello di consulenza globale e integrata, superando definitivamente la tradizionale frammentazione dell’offerta assicurativa. Tra le linee guida strategiche figura un deciso potenziamento del segmento corporate, con soluzioni su misura per il tessuto imprenditoriale nei settori della gestione dei rischi, della responsabilità civile e del welfare aziendale. Particolare attenzione sarà data all’introduzione di proposte dedicate ai rischi catastrofali, dopo gli eventi alluvionali del 2023. Parallelamente, l’agenzia accelererà sul mercato retail rivolto a privati e famiglie, con un focus mirato sulla tutela della persona. Un ruolo chiave sarà svolto dal comparto bancassurance con Banca Reale, che permetterà di affiancare alla protezione assicurativa una gamma completa di servizi finanziari, bancari e di investimento. Per sostenere questo piano di crescita, Guardigli Mosaico Assicura avvierà un immediato piano di rafforzamento dell’organico e del team commerciale con profili ad alta specializzazione. E’ già partito un progetto con il Politecnico di Milano interamente dedicato alla formazione continua e alla specializzazione dei collaboratori.