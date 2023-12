Forlì, l’azienda di poltrone e divani gestita da cinesi è una collezione di irregolarità: interviene la Polizia

Oltre 500 persone controllate e 130 veicoli, due arresti e altre denunce all’autorità giudiziaria. Questo l’esito dei servizi di controllo straordinario del territorio della Polizia - su strada, nei principali luoghi di aggregazione e negli esercizi pubblici - svolti negli ultimissimi giorni e disposti dal Questore di Forlì-Cesena, in occasione delle festività natalizie.

In occasione di un controllo svolto nella zona industriale di Forlì, sono state riscontrate irregolarità all’interno di un’azienda gestita da cittadini cinesi impegnati nella lavorazione di poltrone e divani. I poliziotti della Volanti e della Squadra Mobile in questa occasione hanno accertato che alcune persone trovate all’interno erano sprovviste del permesso di soggiorno. Sono state anche riscontrate criticità, con possibili abusi edilizi e in materia antincendio, fatti segnalati alle autorità competenti.