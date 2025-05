Forlì, l’avvocato Minutillo aggredito con spray urticante

FORLI’. L’avvocato Francesco Minutillo sporge denuncia contro ignoti dopo essere stato aggredito con lo spray urticante per mano di due giovani. L’episodio, del quale il professionista forlivese è rimasto vittima, si sarebbe consumato intorno alle 21 di venerdì. «Stavo percorrendo corso Garibaldi in bicicletta, quando mi sono accorto che due giovani, anche loro in sella alla bici, infastidivano i passanti inscenando finti investimenti ai danni dei pedoni - si legge nella denuncia-. Questo è accaduto in tre occasioni distinte, una delle quali nei pressi di via Torelli. Qui hanno iniziato a deridere e insultare un anziano disabile che si muoveva col deambulatore». I due giovani, poi, hanno preso di mira anche l’avvocato forlivese. «All’altezza di piazzale Melozzo degli Ambrogi mi hanno puntato venendo verso di me con la stessa tecnica aggressiva - prosegue Minutillo -. Li ho ripresi verbalmente per la loro condotta pericolosa. A mia insaputa, poi, hanno iniziato a seguirmi a distanza. Una volta giunto nel sottopasso buio di viale Salinatore, mi si sono affiancati per poi insultarmi fino ad arrivare alla pista ciclabile lungo il fiume Montone. E’ stato a questo punto che, uno dei due, mi ha colpito al volto spruzzando uno spray urticante. Immediatamente ho iniziato a sentire un forte bruciore al viso con gli occhi che mi lacrimavano e difficoltà respiratorie». Ma non è tutto. «Mi hanno accerchiato cercando di colpirmi con dei calci ma quando hanno visto che ero pronto a difendermi sono scappati facendo perdere le loro tracce- conclude Minutillo-. Nonostante il bruciore e la lacrimazione, sono riuscito a scattargli delle foto col cellulare per poi chiamare il 112 e chiedere aiuto».