Forlì, l’avvocata Paola Monaldi: “Il patriarcato non è reato, è una frase forte ma è la realtà”

“Il patriarcato non è reato”. è la frase pronunciata dall’avvocata Paola Monaldi in occasione dell’arringa finale durante il processo a carico di un 72enne forlivese accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti dell’ex compagna. Parole che hanno portato all’assoluzione dell’uomo, ma che di fatto hanno messo in luce il divario tra la fredda logica del diritto penale e la sensibilità etica e sociale. Insomma, l’aula del Tribunale di Forlì si è trasformata nel palcoscenico di un dibattito che va ben oltre i faldoni del processo stesso.