Forlì, l’autorimessa di via del Portonaccio in comodato gratuito alla Questura

Il Comune di Forlì, in collaborazione con ACER, ha formalizzato l’assegnazione in comodato d’uso gratuito a favore della Questura di Forlì-Cesena dell’autorimessa posta al piano interrato dell’edificio di edilizia residenziale pubblica di via del Portonaccio 28, all’angolo con via Orto del Fuoco.

Gli spazi interrati saranno adibiti a parcheggio e custodia delle autovetture di servizio in dotazione al Comando della Polizia di Stato, garantendo un supporto concreto alla tutela dell’ordine pubblico e traducendosi in una forma di presidio del territorio a beneficio dei residenti dello stabile e dell’intero quartiere. “La concessione in comodato gratuito di questo immobile alla Questura si inserisce in una visione strategica di sicurezza integrata e riqualificazione urbana - dichiara l’assessore alla Sicurezza, Luca Bartolini - restituire decoro e presenza istituzionale in un’area un tempo consegnata al degrado, in pieno centro storico, significa dare risposte concrete ai nostri cittadini. La presenza delle Forze dell’Ordine non solo garantirà la sicurezza degli spazi sotterranei e delle aree circostanti, ma costituirà un presidio di legalità fondamentale per la qualità della vita dei condomini e dell’intera comunità. È un ulteriore esempio virtuoso di sinergia tra Comune e Polizia di Stato per il bene di Forlì.”

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per questa importante sinergia istituzionale - aggiunge Il Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei - Disporre di un’area idonea, sicura e funzionale per la custodia e il ricovero delle nostre autovetture di servizio ci consente di ottimizzare la logistica e l’operatività quotidiana della Polizia di Stato. Al contempo, la nostra presenza in via del Portonaccio offrirà un punto di riferimento visibile per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a garanzia e supporto di tutti i cittadini del quartiere”.