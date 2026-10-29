Forlì, l’autoarticolato si incastra sotto il cavalcavia della A14: ferito il camionista

Oggi, giovedì 29 ottobre, poco prima di mezzogiorno, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenute a Forlì in via Ravegnana, sotto il cavalcavia della A14, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato rimasto incastrato nel sottopasso. A seguito dell’impatto, il conducente del veicolo ha riportato ferite ed è uscito autonomamente dal mezzo, per poi essere affidato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. I Vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza dell’automezzo e, in collaborazione con i tecnici della società Autostrade, hanno avviato la verifica della struttura del cavalcavia. Per gestire il contenimento di una perdita di gasolio dal serbatoio del veicolo è intervenuto il nucleo NBCR. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per rilievi e la gestione della viabilità, rendendo necessaria la chiusura temporanea della sede stradale fino al termine della rimozione del veicolo e all’esecuzione delle verifiche statiche della struttura.