Forlì, l’atto finale di “Techne Academy”: lo spettacolo chiude un progetto per 78 ragazzi

L’evento finale del Progetto Techne Academy rivolto a ragazzi con disabilità, promosso dal Comune di Forlì e da altri Comuni della Romagna Forlivese e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ha registrato un pieno successo di partecipazione e di coinvolgimento. L’evento, che si è svolto nel Salone Comunale di Forlì alla presenza di istituzioni, operatori, assistenti sociali e famiglie, ha visto come protagonisti ragazzi che hanno messo in scena uno spettacolo teatrale incentrato sul tema delle emozioni.

“Una splendida narrazione dei sentimenti e degli stati d’animo che costituiscono la quotidianità emotiva di ogni giovane - sottolinea Paola Casara, assessora per Politiche per l’educazione e l’istruzione del Comune di Forlì – un’esibizione ben rappresentata che ha emozionato tutti i presenti”. I giovani sono stati grandi protagonisti dell’incontro e del video che ha raccolto tutte le attività svolte durante l’anno tra le quali laboratori di arte, multimediale, cucina, verde, di prodotti naturali, agility dog, educazione stradale, barman, commesso, grafica, informatica, inglese ed estetica. Tante infatti sono state le iniziative previste nei mesi di realizzazione del progetto: laboratori, coaching individualizzato, tutoring, attività di socializzazione, azioni di ricerca attiva del lavoro, visite guidate in aziende del territorio.

Il progetto, grazie al Programma del Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, è stato promosso dal Comune di Forlì e da alcuni Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese tra i quali Castrocaro Terme e Terra del Sole, Bertinoro, Forlimpopoli, Portico e San Benedetto, Meldola, Bertinoro, Predappio, Civitella, Galeata, Santa Sofia.

Tra le attività principali, le più rilevanti sono state la creazione del corso annuale di Techne Academy, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Techne. Ogni giornata è stata arricchita da attività diverse, pensate per stimolare interessi e abilità personali. Oltre a queste attività quotidiane sono stati organizzati, soprattutto durante il periodo estivo, 29 laboratori settimanali professionalizzanti da 20 ore ciascuno, dove i ragazzi hanno imparato diverse mansioni legate al loro ambito di interesse. In totale sono stati coinvolti 78 ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo. Grazie a questo percorso, gli allievi hanno potuto sperimentare in prima persona diversi ambiti professionali, arricchendo le proprie competenze e vivendo esperienze dirette sia in aula sia in contesti reali esterni.

“Punto di forza del progetto – sottolinea Marika Fabbri, responsabile di progetto di Techne - è stata la possibilità di ideare attività con un alto livello di flessibilità e di innovazione, uscendo dagli schemi e introducendo azioni sempre nuove e rispondenti ai bisogni dei ragazzi”.

Grande è stata la soddisfazione di ragazzi e famiglie, un riscontro che conferma l’efficacia dell’intero percorso e che stimola a proseguire con grande impegno. Fondamentale, inoltre, è stato l’aspetto relazionale: il progetto ha favorito la creazione di legami tra gli allievi, il rafforzamento dell’autostima e lo sviluppo di abilità sociali. È stato, per molti, il primo vero contesto in cui potersi sperimentare come adulti, al di fuori del percorso scolastico.

Si è trattato di un percorso particolarmente significativo per quei ragazzi che, al termine della scuola secondaria di secondo grado, non avevano ancora avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro; Techne Academy ha rappresentato per loro una prima, concreta occasione di orientamento, formazione e inserimento, restituendo prospettiva, motivazione e fiducia nel futuro. “Un sincero ringraziamento – dichiara Angelica Sansavini, assessora al Welfare di comunità del Comune di Forlì - va agli assistenti sociali, alle scuole e alle famiglie dei ragazzi che hanno preso parte al progetto, poiché la loro presenza costante ha permesso di raggiungere gli ottimi risultati che sono stati presentati”. “La collaborazione con i referenti del Comune di Forlì e degli altri Comuni promotori che hanno guidato la cabina di regia – sottolinea Lia Benvenuti direttore generale Techne - è stata determinante per definire insieme un percorso capace di rispondere ai bisogni specifici di ogni allievo”.