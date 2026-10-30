Forlì, l’associazione “Dedicata a un Angelo” di Predappio a sostegno della Pediatria di Comunità

L’Associazione “Dedicata ad un Angelo” di Predappio ha donato dispositivi medici Freka Button all’ambulatorio BAC (Bambino con patologia ad Alta Complessità assistenziale) della Pediatria di Comunità di Forlì. La donazione è nata da un’iniziativa promossa dalla Croce Verde Inclusiva Meldola - Predappio.

L’ambulatorio si occupa della presa in carico di bambini con patologie complesse, attraverso percorsi assistenziali che coinvolgono i servizi ospedalieri, territoriali e le famiglie. I dispositivi donati sono destinati alla nutrizione enterale dei bambini che, a causa delle loro condizioni di salute, non riescono ad alimentarsi adeguatamente per via orale. Rappresentano un importante supporto nella gestione dell’alimentazione, anche a domicilio, contribuendo alla continuità delle cure.

L’Associazione “Dedicata ad un Angelo”, con sede a Predappio, è da tempo impegnata in iniziative di solidarietà e sostegno alle persone in difficoltà, con particolare attenzione ai bambini e alle loro famiglie. La scelta di destinare questa donazione all’ambulatorio BAC testimonia la sensibilità dell’Associazione verso una realtà assistenziale che segue piccoli pazienti con bisogni sanitari complessi. Un contributo concreto che risponde a esigenze specifiche e facilita la gestione delle cure anche nell’ambiente familiare.

“La nostra Associazione – hanno spiegato i volontari – sostiene, attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative di raccolta fondi, alcuni progetti di solidarietà, sul territorio ed in Tanzania, dove abbiamo contribuito alla realizzazione di una scuola e di un dormitorio per offrire ai ragazzi meno fortunati l’opportunità di studiare e costruirsi un futuro. Quando siamo venuti a conoscenza delle necessità dell’ambulatorio BAC della Pediatria di Comunità di Forlì, ci siamo subito attivati per acquistare i dispositivi richiesti. Per noi è importante essere vicini alle realtà del nostro territorio e rispondere, per quanto possibile, alle loro esigenze. Siamo felici di aver potuto dare il nostro contributo a un servizio che ogni giorno si prende cura di bambini con bisogni assistenziali particolarmente delicati”.

In occasione della cerimonia di ringraziamento, la dott.ssa Lucia Marangio (dirigente medico dell’U.O. Salute Donna e Infanzia di Forlì, diretta dalla dottoressa Giovanna Rita Indorato), ha espresso, a nome dell’équipe di cure palliative pediatriche e dei bambini e delle famiglie seguiti dall’ambulatorio BAC, un sentito ringraziamento all’Associazione:

“Vogliamo ringraziare l’Associazione Dedicata ad un Angelo per la donazione dei nuovi dispositivi medici per i piccoli pazienti portatori di gastrostomia. Ogni singolo dispositivo ricevuto si traduce direttamente in un gesto di cura che migliora in modo straordinario la qualità di vita di questi bambini. Spesso sono i piccoli dettagli tecnici a fare la differenza tra una giornata complessa e una giornata vissuta con maggiore serenità e benessere”.