Forlì, l’assessore Cicognani: “Oltre un milione di euro di investimenti di edilizia pubblica”

Al Comune di Forlì è di 1.505.030,51 euro l’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2025, illustrato questo pomeriggio in commissione dall’assessore Vittorio Cicognani. “La parte più consistente, derivante dalla vendita di immobili rientranti nel patrimonio ERP, è di 1.087.000 euro, e verrà utilizzata per investimenti di edilizia pubblica. I restanti 418.030,51 euro serviranno per manutenzioni straordinarie di edifici pubblici e revisione prezzi. Sono risorse importanti, che ci permettono da un lato di supportare le attività straordinarie legate all’apertura di nuove sedi, (Maroncelli, Auditorium, ripristino per Becchi) dall’altro di intervenire in alcuni cantieri strategici della città (Anagrafe). Si registrano poi maggiori entrate in conto capitale, per un totale di 316.847,01 euro, derivanti per la maggior parte da oneri di urbanizzazione. La variazione totale di parte corrente, invece, ammonta a 671.075,87 euro di cui però 127.743,74 sono spostamenti interni; quindi il netto è di 543.332,13 euro”.