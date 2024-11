Forlì, l’assessore Cicognani: “Altri 4 milioni per infrastrutture, sicurezza, edifici pubblici e verde”

A Forlì è stata discussa martedì pomeriggio in prima commissione, alla presenza dell’assessore Vittorio Cicognani, l’ultima variazione dell’anno al bilancio di previsione 2024-2026, di circa 4 milioni.

“Di questi 4 milioni, 1 milione 400 mila derivano da contributi ministeriali per l’adeguamento prezzi dei materiali da costruzione - spiega l’assessore Cicognani, che poi entra nel dettaglio di alcuni interventi - uno dei progetti più significativi è certamente quello denominato Cava Sicura, finanziato per 167mila euro dalla Regione Emilia Romagna e restanti 35 mila euro dal Comune, per combattere il degrado e rivitalizzare i parchi Bertozzi e Lugaresi del quartiere Cava. Poi ci sono 500 mila euro per opere di manutenzione stradale agli impianti di pubblica illuminazione e 224 mila euro a titolo di contributo dal Mit per il restauro e la rifunzionalizzazione di Palazzo Albertini, secondo stralcio. Molto importanti anche le maggiori spese, per 155mila euro, a titolo di finanziamento del quarto stralcio del progetto Forlì Città Protetta, per rafforzare la sicurezza e il controllo sul nostro territorio. In particolare, nei prossimi mesi installeremo la videosorveglianza nella rotonda Ospedaletto e un sistema di lettura targhe in entrata e in uscita nella rotonda di via Roma, via Zangheri e via Bidente, in quella di via Seganti per andare all’aeroporto e in via Somalia, via Ravegnana e via Zampeschi”.