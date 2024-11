Forlì, l’assessora Sansavini in visita al Cas: “Grazie alla Croce Rossa e al commissario Pignatiello per l’ottimo lavoro”

L’assessora al welfare di comunità e politiche per la casa, Angelica Sansavini, ha visitato mercoledì pomeriggio il Cas (Centro di Accoglienza Straordinaria) di via Fontanelle e incontrato i gestori. Nella struttura, gestita dalla Croce Rossa di Forlì con il supporto di un mediatore culturale e operatori qualificati, sono presenti un centinaio di persone, tra cui alcuni minori accompagnati, donne in stato di gravidanza e un disabile.

Alle mamme e ai più fragili, all’interno dello stabile, è stata garantita una sistemazione più protetta, su misura. “In questi mesi, molto è stato fatto per favorire l’inserimento, anche lavorativo, delle persone ospiti all’interno del Cas. Nel corso della mia visita, ho trovato una situazione ordinata e ben gestita - dichiara l’assessore - con operatori qualificati e di lunga esperienza, che hanno già lavorato in strutture di prima e seconda accoglienza fortemente radicate sul territorio nazionale. Ringrazio la Croce Rossa e il commissario per il comitato di Forlì, Emanuele Pignatiello, per l’ottimo lavoro che stanno portando avanti all’insegna del rispetto e dell’inclusione sociale di chi fugge da guerre e persecuzioni”.