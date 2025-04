In Emilia-Romagna sono tanti i progetti e i servizi realizzati per sostenere le persone che incontrano momenti di fragilità nel corso dell’esistenza: persone con disabilità, neonati e bambini privi di famiglia, mamme in difficoltà, anziani non più autosufficienti. Su queste strutture si è concentrata la visita istituzionale dell’assessora regionale a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola, Isabella Conti, nel Forlivese. “Oggi ho potuto toccare con mano la passione e la competenza con cui tante realtà del Forlivese si occupano di persone che affrontano momenti di difficoltà, dalla nascita all’autunno della vita - ha commentato Conti - si tratta di un lavoro prezioso ed essenziale per la collettività, chiamata ogni giorno ad affrontare nuove sfide per contrastare il disagio sociale. La Regione ritiene fondamentale il sostegno alle attività socio-assistenziali realizzate da operatori del Terzo Settore: abbiamo di recente pubblicato un bando da un milione di euro per promuoverne lo sviluppo. Oltre alle risorse economiche, però, è importante l’ascolto e la collaborazione con gli operatori e i volontari, che ringrazio per il loro servizio fondamentale per la comunità regionale”.

La giornata ha avuto inizio in mattinata con la partecipazione dell’assessora al Comitato di distretto sociosanitario, durante il quale ha potuto confrontarsi con i sindaci del Forlivese.