Forlì, l’assessora Cintorino: “Forlì che brilla, un’ultima giornata indimenticabile”

Si è conclusa ieri, martedì 6 gennaio, “Forlì che Brilla 2025”. La giornata conclusiva ha assunto contorni straordinari e irripetibili, grazie a un’abbondante nevicata – evento che non si registrava da oltre dieci anni – che ha avvolto Forlì in un’atmosfera fiabesca. Nonostante la necessaria rimodulazione del programma, in Piazza Saffi erano presenti famiglie e bambini per assistere a uno dei momenti più attesi: l’arrivo della Befana, che si è calata dal Palazzo Comunale distribuendo caramelle ai presenti. Una Befana immersa nella neve, scesa per l’occasione sullo snowboard e protagonista di una scena di rara suggestione che ha regalato alla città una vera magia collettiva. “È stata una giornata singolare e indimenticabile - commenta l’assessora ai grandi eventi, Andrea Cintorino - vissuta con entusiasmo da grandi e bambini, che ha chiuso nel segno della magia una manifestazione capace di coinvolgere migliaia di visitatori e centinaia di persone tra operatori, artisti, associazioni e volontari, veri protagonisti di una macchina organizzativa che ha reso Forlì una città ancora più accogliente, viva e attrattiva nel periodo natalizio. Un ringraziamento particolare va ai Vigili del Fuoco, il cui intervento professionale ha reso possibile questa meraviglia unica nel suo genere, e a Radio Bruno, che, nonostante le difficoltà meteo, ha garantito la propria presenza animando la piazza e coinvolgendo il pubblico, rendendo l’attesa dell’arrivo della Befana ancora più piacevole e partecipata”.