Forlì, l’assessora Casara: “Il servizio civile è un’esperienza di crescita”

Il Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile continua a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Universale. Un impegno che rappresenta un’opportunità unica per i giovani del territorio, offrendo loro la possibilità di mettersi al servizio della comunità, acquisire competenze preziose e contribuire al bene comune.

A guidare il Coordinamento è la presidente Paola Casara, assessora del Comune di Forlì, che ha ribadito l’importanza di investire nel futuro delle nuove generazioni attraverso iniziative che valorizzino il Servizio Civile. “Il nostro obiettivo – spiega Casara – è quello di promuovere un’esperienza di crescita personale e professionale per i giovani, contribuendo al contempo a migliorare e potenziare le attività già attive di enti pubblici e del terzo settore.”

Il Servizio Civile non è solo un’opportunità per i volontari, ma rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio. I progetti attivati nella provincia di Forlì-Cesena spaziano in diversi ambiti, dalla cultura all’assistenza sociale, dalla tutela dell’ambiente alla protezione civile, offrendo un contributo tangibile al benessere collettivo.

Fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi è il supporto delle realtà locali, come La BCC ravennate, forlivese e imolese, che ha dimostrato grande sensibilità nei confronti del tema del Servizio Civile. La collaborazione con istituzioni e aziende del territorio è essenziale per garantire continuità e crescita alle attività promosse dal Coordinamento Provinciale.

“Ringraziamo La BCC ravennate, forlivese e imolese, per il sostegno concreto e prezioso che ci permette di portare avanti il nostro impegno verso i giovani e verso la comunità”, sottolinea Casara. Il contributo della banca non si limita al supporto finanziario, ma si traduce in un reale interesse nel promuovere iniziative che rafforzino il legame tra i giovani e il loro territorio di appartenenza.

Promuovere il Servizio Civile significa investire nel futuro della provincia di Forlì-Cesena, favorendo la formazione di cittadini consapevoli, attivi e solidali. Il Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile prosegue quindi con determinazione nel suo impegno, affiancato da partner istituzionali e privati, per garantire a un numero sempre maggiore di giovani l’opportunità di vivere un’esperienza che lascia il segno.

La strada tracciata è chiara: continuare a sensibilizzare il territorio sull’importanza del Servizio Civile, coinvolgendo giovani, istituzioni e aziende in un percorso condiviso di crescita e partecipazione. Perché solo attraverso l’impegno collettivo è possibile costruire una comunità più forte, inclusiva e solidale.

Si ricorda che il bando di selezione per il servizio civile universale, dedicato ai giovani dai 18 ai 29 anni, resta attivo fino al 18 febbraio 2025. Tutte le informazioni su serviziocivilefc.it