Forlì, l’assessora Casara dopo il bilancio: “Tutti i servizi educativi saranno assicurati”

Il bilancio di previsione del Comune di Forlì, dopo un lungo dibattito, è stato approvato martedì pomeriggio con i soli voti della maggioranza.

Ad illustrarlo è stato l’assessore Vittorio Cicognani che ha più volte ribadito “la volontà di non aumentare le tariffe e di non fare tagli ai servizi pubblici locali, con priorità a quelli educativi e alla persona.”

Su quest’ultimo aspetto, è intervenuta anche l’assessora Paola Casara: “La prima rassicurazione che intendo rivolgere alla città è che tutti i servizi educativi, con priorità a quelli per l’infanzia, verranno assicurati e che le risorse verranno mantenute intatte. Oggi i bisogni educativi sono cambiati e noi stiamo cercando di dare risposte nuove e concrete a queste esigenze. Quest’anno, ad esempio, abbiamo creato 32 posti in più negli asili nido, per un’offerta totale di 730 posti. Abbiamo poi investito 655 mila euro di risorse comunali nei servizi extra scuola per renderli sempre più innovativi e diffusi in tutta la città. A quattro mani con l’assessore Sansavini, abbiamo lavorato moltissimo sul fronte del supporto alla genitorialità e dei più giovani, senza mai lasciare indietro nessuno.”

“I bilanci storici evidenziano come nel corso dell’anno ci sono recuperi di risorse ministeriali, regionali o dell’Ausl che consentono di riequilibrare quelli che potrebbero risultare ammanchi importanti - ha specificato l’assessora Angelica Sansavini- ciò a cui stiamo lavorando è un’ottimizzazione delle progettualità e una rimodulazione delle risorse e dei servizi a supporto delle famiglie e delle persone più fragili. Come assessorato, confido nel lavoro comune e nel confronto, anche serrato, con la terza commissione e i nostri servizi, per dare sempre le risposte migliori alla nostra comunità.”

Sul tema del centro storico, più volte dibattuto nel corso della seduta di martedì, è intervenuto il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno. “È sicuramente una priorità e un tema che ci sta molto a cuore. Se vogliamo affrontarlo in maniera seria e concreta, dobbiamo approcciarlo nei suoi numerosi aspetti. Gli ultimi cinque anni, è già stato detto, sono stati molto complessi, ma questa Amministrazione ha lavorato bene e con una visione strategica di rilancio del cuore della nostra città, con segnali concreti di supporto alla rete commerciale, come la sosta gratuita nel periodo natalizio. Archiviate alcune straordinarie emergenze, lavoreremo in maniera sinergica anche con gli altri assessorati per rendere il nostro centro sempre più attrattivo, con un focus particolare alla residenzialità, alla valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, ai quartieri e alla partecipazione dei nostri cittadini.”

--