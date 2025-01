Forlì, l’Ascom attacca: “Esselunga, sbagliato inginocchiarsi a operazioni del genere”

«Da parte nostra c’è una grande preoccupazione, perché continuiamo a vedere investimenti in strutture commerciali di vendita medio-grandi, a dispetto di un centro storico e piccole imprese sempre più trascurate». Così Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, appreso che il supermercato Esselunga aprirà in città nella seconda metà dell’anno. «La piccola impresa segna il passo e continua a venire considerata figlia di un dio minore, senza politiche che sul serio cerchino di risolvere i suoi problemi. Il progressivo spopolamento sia a Forlì che in altre città vicine di imprese di piccole e piccolissime dimensioni è evidente. Probabilmente ci accorgeremo degli danni creati al territorio, alla socialità e ai cittadini tutti soltanto tra qualche anno, quando sarà troppo tardi per rimediare». Solo allora «capiremo quanto è stato sbagliato inginocchiarsi davanti a operazioni commerciali di questo tipo».

Un appunto Zattini lo dedica al Comune di Forlì. «Quando arriverà un piano organico sul centro storico? Dalla sosta gratuita alla riduzione della burocrazia per chi vuole fare impresa, Ascom-Confcommercio non ha mai fatto mancare il suo contributo. Rinnoviamo la nostra volontà di collaborare con le amministrazioni comunali tutte, senza distinzioni di colore politico, perché noi operiamo per il bene dei nostri associati, senza avere altre finalità. Però, ribadiamo, il progressivo smantellamento della rete delle piccole imprese, sta impoverendo i nostri centri: così non va».