A causa delle previsioni meteorologiche che annunciano per questa sera (martedì 8 luglio) alte possibilità di maltempo, il concerto spettacolo “L’Arcobaleno dei sogni”, a cura dell’associazione Compagnia Quelli della Via (che si sarebbe dovuto tenere alla Arena Rocca di Caterina), si svolgerà presso la Sala San Luigi in via Luigi Nanni n.14, a Forlì. Inizio ore 21. Informazioni: www.compagniaquellidellavia.it