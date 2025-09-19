Forlì, l’appello di una ragazza: “Mi hanno rubato il triciclo ortopedico che uso per andare al tirocinio, spero mi venga restituito”

Un odioso furto a Forlì. Una giovane ha visto sparire il suo triciclo ortopedico e ha diffuso un appello per ritrovarlo: “Ieri mentre svolgevo il mio tirocinio in Via Duca Valentino 11 a Forlì qualcuno mi ha rubato il triciclo ortopedico che utilizzo per tutti i miei spostamenti. Era chiuso con una catena; è la seconda volta che mi succede. Ho letto che poco fa un caso simile in Piemonte si era risolto con un appello ai giornali, e il triciclo era stato restituito. Spero che la persona che ha commesso questo furto si faccia un esame di coscienza e me lo restituisca”.