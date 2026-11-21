E’ uno dei punti fermi dell’anno pastorale 2026-2027, avviato il 26 ottobre scorso in San Mercuriale e imperniato sul tema “Ripartiamo dal sì di Maria”: l’importanza della messa domenicale. «La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia». In Italia va a messa ogni settimana il 18% della popolazione (circa 1 persona su 5). Il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza ha così diramato, sul sito web diocesano, l’invito a tutte le comunità della Diocesi a «favorire la partecipazione all’eucaristia domenicale, anche aiutando i fedeli presenti a comprendere meglio il senso della celebrazione nelle sue parti e nei suoi gesti».

E’ stato così predisposto un percorso di brevi catechesi sulla messa (2-3 minuti ciascuna), da tenere in tutte le chiese nelle celebrazioni eucaristiche festive a partire dal 29 novembre 2026, prima domenica di Avvento. «L’Ufficio catechistico e l’Ufficio liturgico, in collaborazione con le Clarisse di Montepaolo - si legge nella nota vescovile - ha lavorato ad un percorso in 15 tappe, dalla prima domenica di Avvento alla quinta domenica di Quaresima 2027 (eccettuato il tempo tra Natale e l’Epifania), con un’appendice conclusiva nella seconda domenica di Pasqua. Per ogni celebrazione festiva è proposta una scheda con il testo che un lettore leggerà in un momento specifico della messa, come indicato nella scheda stessa».

Si tratta di tracce improntate alla capillarità e brevità, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di fedeli, senza appesantire troppo la celebrazione. «Saranno spiegazioni brevi ed essenziali. Se poi il sacerdote che presiede la celebrazione vorrà aggiungere o approfondire qualcosa, potrà farlo direttamente nel modo che riterrà più opportuno». Le schede del “Percorso di catechesi domenicale sulla messa” sono rinvenibili nel sito https://www.diocesiforli.it/. «Ci auguriamo - conclude Corazza - che questo percorso sia l’occasione non tanto di trasmettere informazioni sulla messa, ma piuttosto di iniziare a far cogliere a tutti, piccoli e grandi, quanto l’eucaristia sia preziosa per una comunità cristiana, e quanto una partecipazione consapevole e attiva possa renderla più corale e più coinvolgente. Senza illuderci che un semplice percorso sia risolutivo, ma sperando che possa essere un inizio».