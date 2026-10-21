Forlì, l’appello del sindaco Zattini: “Denunciate chi diffonde messaggi che istigano alla violenza”

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini è tornato sul tema caldo di questi ultimi giorni, con il timore di proteste violente che ha creato un corto circuito comunicativo attraverso i social: “Tutti noi abbiamo ricevuto, in questi giorni, messaggi deliranti, audio e video di istigazione alla violenza, che annunciano devastazioni, disordini e proteste tra il 24 e il 30 ottobre a Forlì. Comprendo le preoccupazioni delle famiglie, dei ragazzi e dei tanti forlivesi investiti da questa brutale spirale comunicativa. L’attenzione è alta e nessuno minimizza certi atteggiamenti”.

Continua Zattini: “Mi preme però sottolineare alcuni aspetti di questa vicenda. Il primo: protestare, chiedere risposte e manifestare pacificamente il proprio disappunto rispettando gli altri è giusto e doveroso, oltre che essere un diritto costituzionalmente garantito. Il secondo: ogni tipo di violenza, intimidazione, vandalismo e incitazione all’odio è inaccettabile e va condannato con estrema fermezza. In nessun caso, la rabbia collettiva deve prevalere sul rispetto della legalità. Domani mattina, in Prefettura, è convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per condividere strategie e coordinare eventuali interventi. Le Istituzioni, a ogni livello, sono compatte e vigili, unite nell’intento prioritario di garantire la sicurezza e l’erogazione di ogni servizio pubblico, tutelare i cittadini e far rispettare la legalità. Infine, di fronte alla bulimia di messaggi in circolo anche in queste ore, vi chiedo di interrompere le catene di video, WhatsApp e audio e di denunciare all’Autorità giudiziaria ogni tipo di atteggiamento che contribuisce ad alimentare la psicosi di questi giorni”.