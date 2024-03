Forlì. L’appello del rifugio per gatti di via Bassetta: “Non abbiamo più i soldi per sfamare i felini”

Le donazioni del 5xmille lasciano senza cibo i gatti del rifugio gestito dall’associazione “Rifugio per gatti amici di Bagnolo odv”. Si tratta di circa 70 gatti, seguiti dalla storica realtà di via Bassetta 16/d nel quartiere di Villanova completamente gestita da volontari. Sono proprio questi ultimi a lanciare un disperato grido di aiuto per sostenere le spese che in questo momento non riescono ad affrontare: «Facciamo tristemente appello a tutti coloro che ci seguono e ci conoscono come associazione - scrivono dando voce alle loro preoccupazioni attraverso la propria pagina Facebook - . In seguito ai ritardi ingiustificati delle entrate relative a 5xmille 2023 e annessi, ad oggi non siamo più in grado di sostenere l’acquisto di cibo né tanto meno di saldare i conti veterinari degli animali che necessitano di cure».

Una realtà da tantissimi anni attiva in città che, grazie al quotidiano impegno di volontari, salva e accudisce i mici randagi o che non hanno più una famiglia. «Ci occupiamo di circa 70 gatti in struttura – continuano - e non sappiamo più come dare loro cibo fino a data da destinarsi». Una situazione di vera emergenza per la quale viene invocato l’aiuto dei cittadini più sensibili. «Chiunque abbia a cuore i “figli di nessuno” e ha la possibilità può aiutarci con donazione di cibo umido con la massima urgenza», spiegano le volontarie. A preoccupare maggiormente sono i numerosi mici anziani che non riescono a nutrirsi con i croccantini e per i quali, dunque, è necessario l’acquisto di patè o mousse.

«Chiunque volesse aiutarci può raggiungere la struttura tutte le mattine, dalle 8 alle 11 – conclude l’associazione – oppure farci una donazione. È una situazione mai avvenuta e siamo molto amareggiate e preoccupate».

Per contribuire economicamente, è possibile fare un bonifico sul conto corrente intestato a Rifugio per gatti amici Bagnolo Odv.