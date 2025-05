Forlì, l’annuncio fake: “Sei mesi di viaggi illimitati sui bus”. Start Romagna: “Attenti è una truffa”

In questi giorni sta circolando sui social un post che promette sei mesi di viaggi illimitati al prezzo di 2.35 euro a residenti di Forlì e dintorni. Nel post si attribuisce l’iniziativa a Start Romagna, in occasione del suo 25° anniversario, con l’emissione di carta mobilità speciale.

Si tratta evidentemente di una truffa, lanciata da profili falsi per ottenere soldi o rubare l’identità dei cittadini. Start Romagna intende mettere in guardia gli utenti da possibili raggiri invitando a verificare l’esistenza di qualunque iniziativa promozionale sul sito web e i canali social ufficiali di Start Romagna o della Regione Emilia – Romagna (per esempio per l’iniziativa Salta Su) e a diffidare di profili invitano a cliccare su link e ad inserire dati personali o relativi a metodi di pagamento.

L’azienda, infine, precisa di avere da poco compiuto 13 anni, altro elemento che può aiutare a indentificare il post truffa. Il tentativo di frode verrà segnalato alla Polizia postale e a Meta per individuare i responsabili e oscurare le pagine. Per qualsiasi dubbio o segnalazione, è possibile contattare Start Romagna attraverso il servizio clienti o scrivendo a info@startromagna.it.