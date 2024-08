Forlì, l’annuncio del sindaco Gian Luca Zattini: «Ho un ospite indesiderato, dovrò curarmi»

«Sono qui in duplice veste, da un lato in quella di sindaco a sottolineare la soddisfazione per un ospedale che è un eccellenza non solo per la città, ma anche per la regione e la nazione, dall’altro perché ho un ospite indesiderato». Ad annunciare di avere importanti problemi di salute è stato il sindaco Gian Luca Zattini questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione di due Camere Gamme e di una Risonanza Magnetica Nucleare con intelligenza artificiale, all’ospedale Morgagni-Pierantoni. «Andrò a visitare la nuova risonanza da paziente - ha proseguito il primo cittadino - ho la fortuna di essere nel posto migliore con le persone migliori e la tecnologia migliore». Una notizia che ha colto tutti di sorpresa e che ha provocato immediate reazioni di sostegno nei confronti del sindaco. «Desideriamo fargli pervenire un augurio sincero di pronta guarigione, auspicando che possa risolversi tutto nel migliore dei modi - affermano Gessica Allegni, Michele Valli e Alessandro Gasperini del Pd -. Le divergenze e lo scontro politico non possono in nessun caso far venir meno principi di rispetto e umanità, per questo facciamo un grande in bocca al lupo a Gian Luca, perché possa proseguire con serenità nel suo impegno per la città, che gli è comunemente vicina in questo momento di difficoltà». Immediati giungono anche gli auguri del Gli auguri del sindaco di Ravenna e candidato presidente della Regione per il centrosinistra, Michele de Pascale, che spiega di aver “appena appreso con molto dispiacere della notizia relativa alla salute del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Voglio esprimergli la mia totale vicinanza e i più sinceri auguri per il percorso di cura che dovrà affrontare”.