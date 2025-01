Forlì, l’amministratore unico Roccalbegni: “La Fiera sta risorgendo, non chiediamo soldi a nessuno”

“Lascio la querelle alla politica. Non spettano a me le scelte”. Non si sbilancia l’amministratore unico della Fiera di Forlì, Valerio Roccalbegni, su possibili partnership future dell’ente rispondendo questa mattina ai giornalisti a margine della presentazione di “Sapeur”. E sul possibile “scippo ” da parte di Cesena evocato dalla Lega qualche giorno fa assieme all’uscita dalla compagine societaria della Camera di commercio della Romagna. Con il Carroccio che preferisce andare invece in direzione Rimini per dare una mano ai “cugini” sui convegni e mantenere i saloni legati alla tradizione. “Sono un mero esecutore di ordini, opero e lavoro perché la fiera vada avanti”, ribadisce Roccalbegni, e per il 2025 c’è il sold out di eventi.

“Non ho indicazioni nuove in merito. Chi è demandato a dover risolvere la problematica lo farà, non spetta a me”. Di certo, prosegue, i numeri non sono quelli di qualche anno fa: “Dalle 200.000 alle 300.000 persone frequentano i padiglioni in un anno, con parecchio indotto che si viene a realizzare sul territorio, c’è tutto un mondo che dietro lavora”. L’azienda dà “risposte positive, non abbiamo chiesto soldi a nessuno, andiamo avanti con le nostre forze e riusciamo a garantire una certa progettualità”. Come per la fiera sulle cooperative sociali che verrà organizzata quest’anno: “Siamo tra le nove province scelte per la sperimentazione nazionale nel campo della disabilità e vogliamo fare vedere che siamo in prima linea”.

Dunque, conferma l’amministratore unico, “non mi muovo se non in collaborazione con l’assessora Andrea Cintorino, le scelte non sono nostre e se i soci decideranno di fare scelte diverse ne prenderemo atto. Ma ci auguriamo che facciano finire il 2025”.

E che si tenga conto dell’indotto per il territorio: “La Fiera sta risorgendo, nel proprio spazio limitato la gente ci crede e ci chiede di portare eventi”, anche grazie alla posizione comoda vicina all’autostrada e con parcheggi gratuiti.