Forlì, l’alluvione accende lo scontro in consiglio comunale

La relazione conclusiva a chiusura della commissione sull’emergenza alluvione ha acceso il dibattito del consiglio comunale di ieri, l’ultimo di questa amministrazione. La miccia per il centrosinistra è stata la relazione presentata dal presidente della Commissione, Lauro Biondi per tirare le fila di ciò che è stato fatto durante le 13 sedute da dopo l’alluvione a oggi. «Le commissioni non sono state 13 bensì 12 perché l’ultima non si è tenuta per mancanza del numero legale dunque la relazione è imprecisa – attacca Elisa Massa, consigliera del partito democratico –. Il presidente ha presentato una relazione dove spesso usa la prima persona: è un suo atto e io non ritengo di poterlo considerare un atto della commissione mentre avevamo richiesto fosse condivisa e partecipata. Doveva essere il frutto di un lavoro partecipata anche nella presentazione finale, prendo atto di questo e me ne dispiace moltissimo». «Questa relazione riporta tutti gli incontri che abbiamo fatto e rimanda alla lettura degli atti stessi – si difende Biondi –. Se c’è qualcuno fra di noi che ha accentuato finanche oggi un aspetto di contrapposizione e di polemica in ragione del fatto politico, non è il sottoscritto. Io c’ero anche alla 13ª commissione. Ho la coscienza a posto e so di aver fatto il mio dovere».

L’articolo completo sul Corriere in edicola