Forlì, l’aeroporto “Ridolfi” ottiene la più alta certificazione europea

Adesso è ufficiale: l’aeroporto “Luigi Ridolfi” entra a pieno titolo nel club degli scali europei d’eccellenza. F.A., infatti, ha ottenuto la certificazione Easa139, l’attestato europeo che ne certifica la massima qualità operativa e di sicurezza. Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma di un traguardo strategico che posiziona lo scalo di via Seganti come interlocutore credibile e competitivo per le grandi compagnie aeree internazionali. «Questo importante risultato – dice il presidente di F.A. Giuseppe Silvestrini – conferma la volontà dell’aeroporto di Forlì d’investire costantemente nella qualità dei servizi, nella sicurezza delle operazioni, nell’innovazione, creando le condizioni per sostenere al meglio la crescita del traffico aereo e dell’intero territorio emiliano-romagnolo. L’aeroporto di Forlì ora guarda ai prossimi obiettivi con la consapevolezza che qualità, sicurezza e competenza costituiscono i pilastri fondamentali per un’attività duratura e sostenibile».