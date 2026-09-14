Forlì, l’aeroporto “Ridolfi” festeggia 90 anni di storia aeronautica domenica 27 settembre

Domenica 27 settembre l’aeroporto “Luigi Ridolfi” apre i propri spazi al territorio per celebrare novant’anni di storia aeronautica. Una giornata aperta al pubblico con velivoli storici, istituzioni, formazione, attività Aviation e iniziative che racconteranno il passato, il presente e il futuro dello scalo. «L’Aeroporto Luigi Ridolfi è parte della storia e dell’identità della nostra città – sottolinea il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini – generazioni di forlivesi hanno visto crescere intorno a questa infrastruttura esperienze, professionalità e competenze che hanno contribuito a costruire una forte cultura aeronautica nel nostro territorio. Il novantesimo anniversario è un’occasione per condividere questa storia con la comunità, farla conoscere alle nuove generazioni e riconoscere il valore di una realtà che continua a rappresentare per Forlì e per tutto il territorio una prospettiva di sviluppo, formazione e apertura verso il futuro».

«Novant’anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto ci ricordano quanto profondamente questo aeroporto appartenga alla storia di Forlì e del suo territorio – dichiara Riccardo Pregnolato, Accountable Manager di F.A. S.r.l. –. Abbiamo voluto che questa ricorrenza fosse prima di tutto un momento da condividere, aprendo l’aeroporto alle persone e mettendo insieme ciò che siamo stati, ciò che siamo oggi e quello che vogliamo continuare a costruire. Celebrare questi novant’anni significa custodire una memoria importante e, allo stesso tempo, guardare con responsabilità e fiducia al futuro dello scalo».

I velivoli storici protagonisti del 90°

Tra gli aeromobili già confermati figurano: I Caproni Ca.3 I-ZANA, legato alla figura di Luigi Ridolfi; SPAD S.XIII, I-JONA legato alla figura di Francesco Baracca; Fokker Dr.1 M, I-LYNC legato alla figura del “Barone Rosso”; Rappresentanza di velivoli storici in esposizione statica dell’Historical Aircraft Group; Rappresentanza di velivoli dei reparti di volo dello Stato.

I primi aeromobili inizieranno ad arrivare all’Aeroporto di Forlì già da sabato 26 settembre. Domenica 27 appassionati e visitatori potranno assistere ad alcuni dei loro arrivi nel corso della mattinata e, nel pomeriggio, alle partenze. A raccontare i novant’anni del “Ridolfi” contribuirà anche una mostra in omaggio all’anniversario, curata dall’Associazione Arma Aeronautica di Forlì.