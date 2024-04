Forlì. L’1 aprile in bici in autostrada, ma non era un “pesce”. Bimba cade dal balcone: illesa

Bicicletta contromano nella corsia di emergenza dell’autostrada all’altezza di Forlì: la prima telefonata arrivata alla centrale operativa della Questura forlivese, nel giorno di Pasquetta, ovvero l’1 aprile, poteva sembrare un fatidico “pesce” di aprile. Ma le successive segnalazioni identiche hanno sgombrato il campo ad ogni dubbio sulla loro credibilità. Non è stato possibile però risalire all’incosciente ciclista che aveva già lasciato l’autostrada quando le pattuglie della Polizia Stradale sono intervenute sul posto per ristabilire la sicurezza nella circolazione. Il ciclista in autostrada non è stata però l’emergenza più grave segnalata tra le 375 telefonate giunte nel ponte pasquale al numero unico della centrale. Tra queste, la chiamata per una bimba di quattro anni che, sfuggita al controllo dei familiari, è caduta dal balcone di casa, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze, perchè l’altezza del terrazzo era limitata. Sul territorio comunale forlivese, nel corso delle festività pasquali, sono stati 26 gli equipaggi in servizio di volante che hanno proceduto al controllo di 207 persone e 84 veicoli. In bilancio, anche l’arresto di un uomo colto quasi sul fatto e bloccato mentre fuggiva dopo aver sottratto il portafoglio ad una signora. Non solo: il controllo di un automobilista, alla guida senza patente, ha consentito di rintracciare nella sua auto 200 euro di prodotti alimentari e di profumeria sottratti da tre supermercati: l’uomo è stato quindi segnalato per ricettazione, oltre che per circolare senza patente di guida. Infine, gli agenti hanno sventato un altro furto in un centro commerciale, dov’è stata identificata una persona che aveva sottratto dagli scaffali una bottiglia di liquore e che poi è stata costretta a restituire.