Forlì. Kevin Costner, vacanze in barca a bordo di uno Yacht del Cantiere del Pardo

Kevin Costner, stella del firmamento hollywoodiano, ha scelto la Pardo GT75, prototipo della nuova ammiraglia del Cantiere del Pardo, per concedersi una mini crociera nei mari del sud Italia. Lo storico marchio, che dal 1973 è protagonista della nautica italiana, non poteva aspirare ad un ospite migliore per far conoscere l’importante imbarcazione che verrà presentata ufficialmente al prossimo Cannes Yachting Festival. L’occasione è nata quasi per caso. «Ci ha contattato il direttore del Magna Grecia Film Festival , importante kermesse che si svolge ogni anno a Catanzaro – spiega Fabio Lazzari, direttore della comunicazione del Gruppo del Pardo –. L’ospite d’onore di quest’anno era Kevin Costner, in Italia per la presentazione del suo nuovo film Horizon e ha chiesto di poter avere a disposizione una imbarcazione per i giorni del festival e per poter fare una breve crociera alle isole Eolie. Credo che abbiano contattato vari cantieri ma lui ha scelto il prototipo della nostra ammiraglia, la GT75». L’attore americano ha potuto, così, testare lo yacht che ancora non è disponibile al pubblico ma lo sarà dal prossimo Cannes Yachting Festival. La barca da 75 piedi è partita, dunque, da Marina di Ravenna e dopo oltre 600 miglia è arrivata a Catanzaro a disposizione del divo del cinema americano. «Sono partito per la Calabria – prosegue Lazzari – e ho incontrato personalmente Kevin Costner con il quale ho parlato a lungo. È una persona molto curiosa, interessata alla storia e all’antichità, estremamente disponibile di cui mi ha colpito la grande umanità». L’attore è poi partito per tre giorni di crociera alle isole Eolie e così ha fatto in prima persona un ultimo “collaudo” in mare prima della presentazione ufficiale dello yacht all’importante festival nautico della Costa Azzurra che si terrà dal 10 al 15 settembre prossimi. «È stata una cosa molto bella – continua Lazzari -. Kevin Costner ha postato sul suo profilo le foto sulla Gt75 e in mezza giornata ha riscosso 70mila like spendendo parole molto belle per la barca».

«E’ stato un privilegio essere il primo ospite a bordo del prototipo del Pardo GT75 – ha dichiarato l’attore -. Ho apprezzato in particolare l’eleganza, la possibilità di ammirare il panorama a 360 gradi e i tanti spazi per godere sole e relax a stretto contatto con il mare. Grazie a Pardo Yachts per questa esperienza indimenticabile, il GT75 è una vera opera d’arte». Come tutti i Pardo Yachts, il GT75 valorizza la dimensione panoramica a 360 gradi e offre ampi spazi a contatto col mare, una vera e propria spiaggia privata che, all’eleganza inconfondibile delle linee, unisce prestazioni eccellenti, facilità di manovra e comfort di altissimo livello. «Voglio ringraziare Kevin Costner per il suo sincero apprezzamento, in particolare perché arriva dopo avere trascorso alcuni giorni a bordo – ha detto il presidente del Cantiere del Pardo, Gigi Servidati –. Siamo felici e onorati di averlo ospitato sul nostro GT75; le sue parole ci riempiono di orgoglio e rappresentano la conferma che i nostri Pardo Yachts sono pronti a conquistare i clienti più esigenti del mondo della nautica internazionale».