Forlì, Johan a 11 anni è campione italiano di skateboard: “Sogno le Olimpiadi”

Ha solamente 11 anni, ma in poco tempo ha già scritto una pagina importante dello sport giovanile italiano e locale. Il giovane talento forlivese Johan Gregori si è laureato campione d’Italia di skateboard nella categoria 8-13 anni, durante le competizioni nazionali disputate nel fine settimana al centro sportivo “Pino Daniele” di Caivano. La vittoria rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un riconoscimento importante per la vivace scena sportiva forlivese e cesenate. I genitori, fieri del traguardo raggiunto, lo descrivono come un ragazzino determinato, umile e instancabile, tanto che questa estate non ha mollato un attimo praticando free skate tutti i giorni al 101 Park skate di Cesena. Tutte qualità che, unite al talento naturale, fanno ben sperare per un futuro da protagonista, magari anche a livello internazionale. «Il mio sport preferito è lo skateboard, che pratico già da quattro anni a livello agonistico – dice Johan Gregori, fresco di vittoria e pronto a portare a casa la medaglia per festeggiare insieme alla famiglia mi piacerebbe tanto andare alle Olimpiadi 2028 in California. Sarebbe un sogno poterlo realizzare. Oltre allo skate, non posso fare a meno del sushi: è troppo buono». Con questo successo, il piccolo skater forlivese entra ufficialmente tra le promesse dello skateboard italiano. E Forlì può già dire di avere il suo campione.