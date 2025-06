Forlì, irregolari, armi improprie e appartamento sovraffollato: giro di vite nei controlli in centro

Su esplicita indicazione dell’assessore alla Sicurezza, Luca Bartolini, la Polizia Locale di Forlì ha avviato un’attività di intensificazione nel centro storico. “Nella prima settimana sono state identificate 145 persone - dichiara il Comandante Claudio Festari - e per 4 di loro si è reso necessario l’accompagnamento presso il Comando per eseguire gli accertamenti fotodattiloscopici”. Sono stati individuati inoltre due irregolari sul territorio nazionale e per uno di questi è scattata la procedura di rimpatrio con contestuale accompagnamento. L’attività ha permesso inoltre di segnalare alla Prefettura 4 cittadini per l’uso personale di stupefacenti avvalendosi anche del supporto dell’Unità cinofila e di denunciarne altri due per porto abusivo di armi bianche improprie, con conseguente sequestro di 2 coltelli. Durante le attività sono state elevate 8 sanzioni relative al Regolamento di polizia urbana, ovvero per bivacco e consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro all’interno del centro storico.