Forlì, investito il giorno di Natale: morto dopo 5 giorni

E’ morto all’ospedale “Bufalini” cinque giorni dopo il tragico incidente. Investito sulle strisce il giorno di Natale, in viale Roma. Lucio Baldassarri, 76 anni, non è riuscito a superare i gravi traumi riportati dopo essere stato travolto da un’auto alle 13 del 25 dicembre. Il giorno di Natale il 76enne stava attraversando la carreggiata all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco, quando è stato travolto da un’auto guidata da un anziano. Sul posto erano intervenute le ambulanze del 118 e la Polizia locale per i rilievi di legge. Le condizioni di Lucio Baldassarri erano subito apparse gravissime, tanto da consigliarne il trasferimento all’ospedale “Bufalini” di Cesena a causa di un trauma cranico importante. Da quel giorno è iniziata per l’uomo e i sanitari che lo avevano in cura una lotta per la vita che purtroppo non ha dato esiti positivi. Lucio Baldassarri era socio dell’Admo, associazione donatori midollo osseo.