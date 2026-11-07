Forlì, Intesa Sanpaolo rinnova la filiale

Nuovo look per la storica filiale Intesa Sanpaolo di Corso della Repubblica: spazi più aperti e flessibili, area self h24 e servizi pensati per imprese e famiglie del territorio. È stata presentata ieri alla città la rinnovata filiale oggetto di un accurato lavoro di ristrutturazione che ha riorganizzato e ampliato gli spazi interni. Un grande tavolo in legno con postazione internet banking è a disposizione dei clienti. Intorno ci sono la zona living per i clienti, accoglienti salotti per gli appuntamenti e l’area per le operazioni di cassa sia self assistite che servite. «Abbiamo rinnovato e ripensato la filiale nella storica sede di Corso della Repubblica perché siamo consapevoli di quanto sia importante che la tecnologia sia affiancata alla relazione con le persone – ha spiegato Alessandra Florio, direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo –. Intesa Sanpaolo è nata dall’aggregazione delle realtà più vicine al territorio e grazie alla nostra storia e capillarità omnicanale possiamo essere vicini a imprese e cittadini nei loro investimenti, nei loro progetti e nelle scelte di finanza personale. Un impegno confermato anche nei primi nove mesi del 2026 nei quali come Divisione Banca dei Territori abbiamo erogato alle imprese della provincia di Forlì-Cesena 130 milioni di euro di nuovo credito a medio lungo termine, che diventano oltre 180 milioni includendo anche famiglie e privati».

La filiale è stata rinnovata e valorizzata nell’ottica della condivisione, sia per i dipendenti che la utilizzeranno in maniera dinamica a seconda dell’attività da svolgere durante la giornata, sia per il pubblico. La storica filiale di corso della Repubblica si pone al servizio di tutte le tipologie di clientela con l’obiettivo di mettere a disposizione un ambiente familiare, integrando le attività tradizionali della Banca con i servizi assicurativi ed i canali digitali. Un’ampia area self, aperta h24, con 3 sportelli automatici di ultima generazione, oltre ai tradizionali sportelli con operatore e tre Casse Self Assistite all’interno dei locali, permetterà di eseguire in autonomia molte operazioni bancarie, compresi versamenti di contanti e assegni, bonifici, pagamenti di vario genere.