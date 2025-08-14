Forlì, intervento dei Vigili del Fuoco per togliere un anello rimasto incastrato: usata smerigliatrice VIDEO

I Vigili del fuoco di Rocca San Casciano sono intervenuti verso le 11.30 al pronto soccorso dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì, per soccorrere una donna che aveva un anello che bloccava la circolazione ad un dito, dopo che i tentativi effettuati dal personale sanitario presente risultavano vani. I soccorritori, dopo aver protetto la persona con un telo, hanno operato minuziosamente con la smerigliatrice riuscendo a tagliare l’anello. Dopo aver allargato le estremità create, il personale sanitario riusciva a sfilare l’anello dalla mano.