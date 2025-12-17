Forlì. Interventi post-alluvione: serviranno nove mesi per sistemare il Parco Urbano

total artículos:

Dureranno circa 9 mesi i lavori di ripristino del parco urbano Franco Agosto dopo i danneggiamenti dell’alluvione 2023. Un’area verde che ha assorbito una grande quantità di acqua in quel terribile evento climatico i cui segni sono, oggi, ancora evidenti. Con un investimento di risorse della struttura commissariale che sfiora i due milioni di euro, 1milione 950 mila per l’esattezza, i lavori dovrebbero essere affidati entro la fine del mese di gennaio.

«Il progetto del Parco Franco Agosto fu un’ operazione innovativa quando, alla fine degli anni 80, il Comune Forlì comprò l’area con un’azione molto all’avanguardia - ripercorre brevemente la storia Aida Morelli, architetto dello studio associato Arclab che è stata incaricata di progettare gli interventi di manutenzione straordinaria del parco -. Il parco è 26 ettari, circa 30 campi da calcio». Il cantiere mobile permetterà di sistemare i campi dedicati alle diverse discipline sportive completamente inondati dall’acqua e resi inutilizzabili ovvero i campi da calcio, basket, beach volley e da bocce. Un capitolo è poi dedicato al rifacimento delle recinzioni in legno e metalliche. Nel primo caso, i pali non saranno destinati all’inceneritore ma daranno vita ad un labirinto ludico.

«Tutti i pali tolti saranno riutilizzati per creare un labirinto ludico - spiega - . La collinetta diventerà, invece, un’area che integra di fatto le aree gioco e le attività che si possono fare adesso con la creazione di una sorta di scivolo o arrampicata per i ragazzi e bambini». Via libera, poi, alla manutenzione dei percorsi interni e dei ponticelli ma anche al rifacimento dell’area parcheggio, delle aree ludiche, gli spogliatoi degli impianti sportivi e la ricostruzione delle casette di legno.

«Anche il ruscello che alimenta il laghetto è da rimettere in ordine - prosegue -. Verrà aspirata la fanghiglia e portata via per poterne migliorare il fondo». Elevata è l’attenzione al manto erboso rispetto al quale è stato coinvolto un agronomo. «Ci saranno miglioramenti agronomici - assicura Morelli - come l’ inserimento anche di aree fiorite per favorire gli insetti impollinatori. Visto che c’è una colonia importante di conigli e questo sarà un cantiere di fatto mobile, ci sarà un pochino di disturbo su questi animali ma sarà nostra cura affinché vengano tutelati. In questo senso, per evitare che i conigli mangino i semi, occorrerà trasmettere all’impresa che vincerà di avere un minimo di accortezza» . Tra gli interventi è poi prevista la manutenzione della fontana di Quinto Ghermandi. «Il suo recupero - ha aggiunto l’assessore Giuseppe Petetta - è al centro di un tavolo con Romagna Acque che contribuirà a ridare vita a questo specchio di acqua».