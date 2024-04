Forlì. Inquinanti nell’acqua a Carpena, divieto di prelievo di acqua dai pozzi

L’Amministrazione comunale informa che, alla luce di indagini effettuate da Arpae nell’area industriale di Carpena dove è stata riscontrata la presenza nell’acqua sotterranea di contaminanti organoclorurati, è disposta in via cautelativa l’immediata sospensione dei prelievi di acqua dai pozzi a uso privato domestici ed extradomestici, nonché il divieto di utilizzo di dette acque per qualsiasi scopo, fino ad emissione di ordinanza di revoca. L’area interessata dal presente provvedimento è stata definita in accordo con Arpae e l’Azienda Usl – Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e sanità pubblica di Forlì. Elenco vie ed elementi geografici di delimitazione del perimetro:

Da Via Piretta fino al confine dell’area aeroportuale

Confine dell’area aeroportuale in direzione Est fino a viale Bidente

Da viale Bidente, includendo “allevamento Ronco”, fino al lato in sinistra idrografica del fiume Ronco

Si risale in sinistra idrografica il fiume Ronco direzione monte fino alla perpendicolare della rotonda di via Farabegoli con Viale Bidente

Via Farabegoli primo tratto dalla rotonda proseguendo fino alla intersezione di via Brando Brandi per ricongiungersi all’intersezione di via Piretta con via Decio Raggi.

l perimetro include le seguenti vie:

Via Piretta,

via Redefossi

via Decio Raggi Carpena

via Mamini

via Bidente dalla rotonda di via Decio raggi fino all’allevamento Ronco

via Farabegoli

via Querzoli

via Telaio

via Filanda

via Ferrante Foschi

via Dell’artigiano

via Brando Brandi nel tratto che va da via Ferrante Foschi a via Decio Raggi

via Decio Raggi nel tratto che va in direzione monte dalla via Piretta fino alla rotonda di via Farabegoli, intersezione con Viale Bidente