Forlì, iniziative dedicate al settore aerospaziale

Aprile fa rima con “aerospazio” a Forlì. Sono infatti in programma una serie di iniziative dedicate al settore aerospaziale volte a sensibilizzare imprenditori e cittadini verso una filiera che sta sempre più caratterizzando il territorio forlivese e che potrebbe essere sempre più volano di sviluppo. Il primo appuntamento si è tenuto ieri durante il quale si è avviato il primo Hackathon aerospaziale organizzato in città ovvero un evento in cui persone diverse si riuniscono per trovare possibili soluzioni ad alcuni problemi posti. «I quesiti - spiega Hugo Paredes di Euroavia, Associazione europea degli studenti aerospaziali - sono posti dalle aziende e i team che parteciperanno andranno a rispondere in un lasso di tempo di 10 giorni. Il 17 aprile, infatti, si terrà l’incontro finale alle 17.30 all’interno dell’ex asilo Santarelli quando ci sarà la premiazione dei migliori progetti presentati».

Mercoledì della prossima settimana, alle 14.30, l’appuntamento è all’Enav, in via Baldassarre Carnaccini, 5, con un evento divulgativo legato ai più attuali temi della ricerca in campo aerospaziale. «Saranno 3 le sessioni – dice Sara Bagassi, professoressa di costruzioni e strutture aerospaziali dell’Università di Bologna – e saranno affrontati i temi della esplorazione spaziale sostenibile e della mobilità aerea urbana del futuro in chiave divulgativa - verrà illustrato come i satelliti in miniatura abbiano reso più accessibile e conveniente l’accesso allo spazio ma anche la crescente preoccupazione per l’accumulo di detriti spaziali legati al traffico. Nella seconda parte dell’evento “si scenderà di quota” spostandosi nel settore della mobilità aerea urbana, sistemi aerei elettrificati ed ibridi con cui ci si potrebbe spostare in futuro». L’evento è aperto al pubblico ma è necessaria l’iscrizione attraverso la pagina https://eventi.unibo.it/esplorazione-spaziale-mobilita-aerea-sostenibilita. Sabato 13 aprile, alle 9 all’interno del teaching hub del campus, in viale Filippo Corridoni, 20, si celebreranno i cinque anni dalla fondazione della sezione locale di Euroavia mentre il 20 aprile sono programmate visite guidate alla mostra permanente presso la Torre Numai. Per prenotazioni 0543 35139.