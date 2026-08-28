Forlì, infortuni sul lavoro e calo dell’occupazione femminile sono i temi al centro della Festa della Cgil

Oltre settemila infortuni l’anno e un tragico record: 17 morti sul lavoro nel 2025. Preoccupante anche il dato sull’occupazione femminile: dal 2019 al 2025 il territorio ha perso il 6,1% di occupate, pari a 5.100 donne in meno al lavoro. Sono i temi allarmanti che la Cgil pone tra quelli al centro del programma di incontri che animeranno la Festa provinciale Cgil, in programma dal 2 al 5 settembre nell’area Feste di Vecchiazzano, in via Castel Latino 51 a Forlì. «Nel nostro territorio provinciale - ha spiegato Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì-Cesena - ci sono oltre settemila infortuni l’anno, 19 persone al giorno e nel 2025 abbiamo purtroppo raggiunto la maglia nera, un record estremamente negativo di morti sul lavoro con 17 persone che hanno perso la vita. Credo sia doveroso che quest’anno i nostri dibattiti offrano uno spazio importante su questo tema».

Elevata è poi l’attenzione all’occupazione femminile che ha registrato segno negativo. «Dal 2019 al 2025 abbiamo perso il 6,1% di occupazione femminile, un dato allarmante - ha aggiunto Giorgini -. Significa che ci sono 5.100 donne occupate in meno nel nostro territorio dal 2019 ad oggi. Inoltre, i nostri salari sono al di sotto di quelli della media regionale del 13%, significa che il nostro territorio continua ad avere un lavoro povero».

Si parte mercoledì 2 settembre, alle 16.30 con l’inaugurazione alla quale parteciperanno tra gli altri l’assessora regionale Gessica Allegni. Alle 17.15 spazio alle testimonianze di familiari e amici di Rayan, giovane operaio cesenate 21enne che ha perso la vita sul lavoro. Alle 18 l’attenzione sarà posta sulle discriminazioni di genere sul lavoro. Alle 20.15 i riflettori saranno, invece, puntati sulla crisi Elecrtolux anche grazie alla partecipazione del segretario generale della Fiom Cgil Nazionale, Michele De Palma.

Le iniziative di giovedì 3 settembre avranno inizio alle ore 17 con il dibattito “Forlì-Cesena: Economia, Lavoro e Futuro del Territorio”. Tra gli ospiti ci saranno Enzo Lattuca e l’assessore regionale Giovanni Paglia. A seguire, alle 20.15, un incontro dedicato a lavoro, sviluppo e welfare che vedrà la partecipazione del presidente della Regione Michele de Pascale e il segretario generale Cgil Emilia-Romagna Massimo Bussandri.

Venerdì 4 gli eventi inizieranno alle ore 17 con “Il lavoro non si appalta Sicurezza, Diritti, Responsabilità”, presentazione del libro Crimini della sicurezza, dialogo con l’autrice Yuleisy Cruz Lezcano. A partire dalle 21, spazio a Maurizio Landini, segretario generale Cgil.

A chiudere il programma politico, sabato 5 settembre alle 20.15, sarà l’intervista a Tania Scacchetti segretaria generale Spi Cgil nazionale. Accanto agli approfondimenti non mancherà la cucina tradizionale, con opzioni vegetariane, così come la musica. Ad aprire il cartellone dei concerti sarà la Vasco Rossi tribute band “Radio Com”. Giovedì spazio alla musica anni ’80 con Mr. Klin mentre a concludere il programma musicale, sabato alle 21.15, sarà l’Orchestra Mirco Gramellini.