Forlì. Individuati i locali per una nuova sede della polizia locale nel centro storico

Anche alla luce delle ultime aggressioni in centro storico, l’Amministrazione getta le basi per la realizzazione di un nuovo presidio della Polizia locale. Nel frattempo si sta procedendo con la riorganizzazione del servizio di pattugliamento per controlli più mirati e ravvicinati nel tempo, proprio all’interno delle mura cittadine. Oltre ad una sede, prossima all’intervento di manutenzione, già individuata in via Valzania, il Comune ha scelto come nuova base dei vigili un ex negozio di propria proprietà in corso Diaz.

«Un locale spazioso e ampio, per il quale stiamo provando a predisporre una progettazione dei lavori - afferma l’assessore alla Sicurezza, Luca Bartolini -. Si tratta di un ex negozio, su due piani, che si estende fino a piazzetta della Pescheria. Uno spazio che necessita sicuramente dell’ammodernamento degli impianti e che ci permetterà, visto la sua metratura e la presenza di due bagni, di realizzare al piano superiore anche due spogliatoi distinti per gli agenti della Polizia locale». Le tempistiche ancora non sono state definite, l’unica certezza è che gli spazi sono stati scelti anche perché sin dall’inizio dal suo insediamento l’assessore non ha mai nascosto la volontà di voler realizzare una nuova sede dei vigili in prossimità di piazza Saffi.

Procede, invece, il progetto di via Valzania. Anche in questo caso l’Amministrazione ha intenzione di posizionare un presidio della Polizia locale, specialmente dopo la chiusura della sede distaccata in viale Vittorio Veneto. Proprio nei giorni scorsi, la giunta ha approvato all’unanimità la delibera che prevede il cambio di destinazione d’uso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, appunto in via Valzania, da impiegare per tale finalità. «Con la chiusura della sede in viale Vittorio Veneto, perché obsoleta, si è reso necessario il trasferimento alla centrale operativa di via Punta di Ferro di alcuni servizi- prosegue l’assessore -. Con la modifica per l’utilizzo dell’immobile in questione,