Forlì. Incubo nelle case Acer, inquilina a processo per aver tormentato i vicini e aggredito una donna

Una convivenza trasformata in un vero e proprio incubo, finita in un’aula di tribunale. Una inquilina dei complessi di edilizia residenziale pubblica (Acer) di via Torquato Nanni si trova ora a giudizio con le pesanti accuse di atti persecutori e lesioni personali. La vicenda, che ha gettato nel terrore una famiglia residente nello stesso stabile, è approdata davanti alla giudice del Tribunale di Forlì, Ramona Bizzarri. Secondo l’impianto accusatorio, l’imputata avrebbe tenuto per lungo tempo condotte fortemente persecutorie nei confronti del nucleo familiare vicino di casa. Dispetti continui, minacce e atteggiamenti intimidatori che avrebbero alterato pesantemente le normali abitudini di vita delle vittime, costringendole a vivere in uno stato di costante ansia e paura. La gravità della situazione aveva già spinto le autorità a intervenire in passato: la donna, straniera e con diversi precedenti, infatti, era già stata destinataria di un ammonimento da parte del questore. Un provvedimento di prevenzione che, tuttavia, non è bastato a frenare l’imputata, la quale lo avrebbe parzialmente violato, continuando a tormentare i vicini. Una drammatica escalation che è culminata con l’episodio più grave contestato alla donna, ovvero l’aggressione fisica ai danni di una signora appartenente alla famiglia presa di mira (costituitasi parte civile e assistita dall’avvocato Marco Catalano). Si tornerà in aula all’inizio di luglio.