Forlì, incontro tra ex dipendenti Crai e nuovi titolari

Primo faccia a faccia, domani, tra i 21 dipendenti dell’ex supermercato Crai di via Balzella e i nuovi datori di lavoro della società Mood Maison, che ha rilevato il punto vendita. Dopo un mese dai Tavoli di crisi che si sono svolti in Provincia, sarà l’occasione per conoscersi e magari per i lavoratori capire i piani per il loro futuro. Dopo aver ipotizzato esuberi importanti, infatti, Mood Maison ha fatto sapere di prendersi in carico tutti i 21 usciti dal Crai. Al momento della chiusura del punto vendita erano 23 coloro a rischio licenziamento, ma due hanno lasciato per altre opportunità occupazionali. Dei restanti dipendenti c’è chi è molto vicino alla pensione, chi ha mutui da pagare, chi ha alle spalle un nucleo familiare monoreddito e chi ha invalidità accertate. Tutti al momento risultano in cassa integrazione fino al 16 agosto. «Dall’ultimo incontro in cui Mood Maison ha detto che non c’erano esuberi – spiega Mirela Koroveshi, segretaria della Filcams Cgil, che segue la partita ex Crai con i sindacalisti Matteo Fabbri di Fisascat Cisl e Anna Lisa Pantera di Uiltucs Uil – hanno sempre tenuto questa linea, facendo anche proposte scritte, dicendo che sapevano che certe professionalità non le potevano assicurare, dichiarandosi disposti ad andare incontro a chi volesse uscire, per poi tornare indietro. Al momento siamo in regime di cassa integrazione per la quale siamo riusciti a fare un accordo che fa sì che i lavoratori siano pagati al 100%».