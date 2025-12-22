Forlì, incontro per ricordare Sergio Flamigni

Forlì
  • 22 dicembre 2025
Forlì, incontro per ricordare Sergio Flamigni

Lunedì 22 dicembre alle 17 nel salone comunale, in piazza Saffi, 8, si terrà l’evento “Ricordando Sergio Flamigni. 100 anni di impegno per la Democrazia e per la Verità”. Un’iniziativa nata per onorare la memoria di Sergio Flamigni, scomparso lo scorso 10 dicembre, che ha dedicato l’intera esistenza alla difesa dei valori antifascisti e alla ricerca della verità storica sui misteri più fitti della Repubblica. Partigiano durante la Resistenza, Flamigni ha ricoperto ruoli di grande responsabilità sociale e politica: è stato segretario della Camera del lavoro territoriale dal 1952 al 1956, per poi distinguersi come parlamentare e instancabile studioso. Il suo nome resta indissolubilmente legato all’analisi dei documenti del Caso Moro e alla tutela della memoria storica attraverso l’Archivio che porta il suo nome.

L’evento, coordinato dall’onorevole Valter Bielli, si aprirà con i saluti istituzionali di Alessandro Gasperini, capogruppo Pd al consiglio comunale e del sindaco Gian Luca Zattini. A seguire, il cuore della commemorazione sarà affidato agli interventi tecnici e storici di Ilaria Moroni (Direttrice Archivio Sergio Flamigni) e Davide Conti (in rappresentanza dell’Anpi Nazionale). Il pomeriggio proseguirà con un fitto programma di interventi di chi ha condiviso con Flamigni battaglie politiche, sindacali e civili: Gessica Allegni (assessora Regionale); Ines Briganti (presidente Istituto Storico della Resistenza); Gianni Cipriani (Giornalista); Maria Giorgini (Segretaria Generale Cgil Forlì-Cesena); Sauro Sedioli (già sindaco di Forlì); Franco Ronconi (presidente Libera Forlì-Cesena); Brunella Turci (dirigente Udi); Giovanni Tassani (saggista); Giovanni Tamburino (giudice); Pippo Giordano (già Sindacalista di Polizia).

