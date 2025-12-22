Forlì, incontro per ricordare Sergio Flamigni

Lunedì 22 dicembre alle 17 nel salone comunale, in piazza Saffi, 8, si terrà l’evento “Ricordando Sergio Flamigni. 100 anni di impegno per la Democrazia e per la Verità”. Un’iniziativa nata per onorare la memoria di Sergio Flamigni, scomparso lo scorso 10 dicembre, che ha dedicato l’intera esistenza alla difesa dei valori antifascisti e alla ricerca della verità storica sui misteri più fitti della Repubblica. Partigiano durante la Resistenza, Flamigni ha ricoperto ruoli di grande responsabilità sociale e politica: è stato segretario della Camera del lavoro territoriale dal 1952 al 1956, per poi distinguersi come parlamentare e instancabile studioso. Il suo nome resta indissolubilmente legato all’analisi dei documenti del Caso Moro e alla tutela della memoria storica attraverso l’Archivio che porta il suo nome.

L’evento, coordinato dall’onorevole Valter Bielli, si aprirà con i saluti istituzionali di Alessandro Gasperini, capogruppo Pd al consiglio comunale e del sindaco Gian Luca Zattini. A seguire, il cuore della commemorazione sarà affidato agli interventi tecnici e storici di Ilaria Moroni (Direttrice Archivio Sergio Flamigni) e Davide Conti (in rappresentanza dell’Anpi Nazionale). Il pomeriggio proseguirà con un fitto programma di interventi di chi ha condiviso con Flamigni battaglie politiche, sindacali e civili: Gessica Allegni (assessora Regionale); Ines Briganti (presidente Istituto Storico della Resistenza); Gianni Cipriani (Giornalista); Maria Giorgini (Segretaria Generale Cgil Forlì-Cesena); Sauro Sedioli (già sindaco di Forlì); Franco Ronconi (presidente Libera Forlì-Cesena); Brunella Turci (dirigente Udi); Giovanni Tassani (saggista); Giovanni Tamburino (giudice); Pippo Giordano (già Sindacalista di Polizia).