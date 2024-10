Forlì, incontro in prefettura sui lavori alla chiusa Fontana 2 dei Romiti distrutta dall’alluvione

Piena unità di intenti sui lavori alla chiusa Fontana 2 sul fiume Montone, ai Romiti. E’ quanto ha verificato il prefetto Rinaldo Argentieri nell’incontro che si tenuto ieri pomeriggio con l’assessore comunale Giuseppe Petetta, i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione, civile, Piero Tabellini, responsabile dell’Ufficio territoriale di Forlì-Cesena, e Fausto Pardolesi, responsabile assetto idraulico, e il Consorzio di bonifica, presente con il suo presidente Stefano Francia e il direttore tecnico Andrea Cicchetti. I lavori di somma urgenza sull’argine del fiume avviati dall’Agenzia regionale avranno termine a giorni, e dovrebbero garantire un livello di sicurezza maggiori rispetto a quelli realizzati dopo l’alluvione del maggio 2023. Poi Agenzie e Consorzio definiranno congiuntamente gli aspetti tecnici necessari alla realizzazione dei lavori sul canale da parte del Consorzio di Bonifica, la cui progettazione è già in corso di avanzata elaborazione. Il Tavolo in prefettura continuerà a monitorare attentamente l’avanzamento dei lavori.