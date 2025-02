Forlì, incontri verso le elezioni dei comitati di quartiere

Proseguono gli incontri nel territorio organizzati dall’amministrazione comunale in preparazione delle elezioni per il rinnovo dei Comitati di Quartiere. Al momento sono in corso le procedure per raccogliere le autocandidature che dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 28 febbraio, dopodiché inizierà la seconda fase che culminerà con la giornata del voto in calendario per il 30 marzo. Il programma degli incontri prosegue secondo questo calendario, con altre dieci serate in programma: Mercoledì 5 febbraio, alle ore 20.30, si terrà un incontro per i quartieri di Musicisti Grandi Italiani e Ronco, presso la Parrocchia Santa Rita in via Carlo Seganti 54. Giovedì 6 febbraio, ore 20.30, quartieri di Pievequinta, Casemurate, Caserma, La Selva, Forniolo e San Leonardo, presso Palazzo Monsignani in via Armelino 33, località Pievequinta. Venerdì 7 febbraio, alle ore 20.30, si terrà la riunione per il Centro Storico, presso il Salone Comunale in Piazza Saffi 8. L’ 11 febbraio, alle ore 20.30, si riuniranno i quartieri di Durazzanino, Malmissole, Pieve Acquedotto, Poggio e San Giorgio, presso la sede del Comitato di Quartiere in via Teodorico 1. Il 12 febbraio, sempre alle ore 20.30, si terrà l’incontro per i quartieri di San Lorenzo in Noceto, San Martino in Strada, Grisignano e Collina, presso la sede del Comitato di Quartiere c/o la Scuola Elementare San Martino in Strada in viale dell’Appennino 496. Il 13 febbraio, alle 20.30, si riuniranno i quartieri di Carpinello, Bagnolo, Castellaccio, Rotta, Durazzano e Borgo Sisa, presso la Parrocchia Santa Maria del Carmine in Carpinello, in via Cervese 227, località Carpinello. Il 18 febbraio, alle ore 20.30, sarà il turno dei quartieri di Pianta, Ospedaletto e Coriano, San Benedetto Foro Boario, presso la scuola primaria “G. Bersani”, ingresso via Europa 170. Il 19 febbraio, alle ore 20.30, si terrà l’incontro per i quartieri di Branzolino, Barisano, Roncadello e San Tomé, presso il Polisportivo Comunale “V. Cimatti” a Roncadello, in via Pasqualini 4, località Roncadello. Il 20 febbraio, alle ore 20.30, si parlerà dei quartieri di San Martino di Villafranca e Villafranca, presso la sede del Comitato di Quartiere ‘Palazzone’ (ex Istituto Agraria di Villafranca), in via XIII novembre 88 (angolo via Lughese) a Villafranca. Infine, il 26 febbraio, alle ore 20.30, si terrà l’incontro per i quartieri di Carpena, Magliano, Ravaldino in Monte e Lardiano, presso la sede del Comitato di Quartiere nell’area verde di Carpena, in via E. Magnani, 4 (angolo via Brando Brandi). Sarà possibile candidarsi fino alle ore 12.00 del 28 febbraio. Le elezioni si svolgeranno il giorno 30 marzo. Le informazioni e la modulistica sono scaricabili dal sito www.comune.forli.fc.it .