Forlì, incidenti stradali in crescita in avvio di 2024

Un lieve aumento degli incidenti stradali, ma con la buona notizia di nessun morto. Via Ravegnana sale al primo posto nelle strade più pericolose scalzando viale Roma. Sono alcuni dei primi dati 2024 dell’attività della Polizia locale di Forlì. Parziali, ovviamente, perchè si riferiscono a gennaio, febbraio e le prime due settimane di marzo. «In due mesi e mezzo – dice Andrea Gualtieri, vice comandante della Polizia lcoale di Forlì – sono stati 191 gli incidenti rilevati, di cui nessuno mortale. Nello stesso periodo del 2023 erano stati un po’ di meno, 166, però avevano registrato 2 vittime in quel breve lasso di tempo. Ovviamente essendo aumentati gli incidenti quest’anno sono cresciuti anche quelli con lesioni: sono stati 95 (96 quelli con danni) contro i 78 di un anno fa. C’è da rimarcare come la maggior parte degli incidenti si sia registrato nel centro abitato rispetto a quelli che si verificano fuori. Questo anche perchè negli ultimi anni c’è stata attenzione ad interventi strutturali, dalle piste ciclabili agli attraversamenti protetti, le rotatorie. Negli ultimi anni era viale Roma la strada più “pericolosa”, in questo 2024 la via Ravegnana è quella che ne ha riportati di più, con 13, davanti alla Tangenziale con 11 (il riferimento è al tratto tra via del tricolore e via della Costituzione) e viale Bologna con 8».